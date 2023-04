È iniziato, anche in Italia, il processo di bonifica delle spunte blu su Twitter che ora sono solo a pagamento. Tra gli account più famosi interessati anche quello del Papa, di di Beyoncé e tanti altri vip internazionali e non. Tra questi c’è anche Fiorello che ha prontamente commentato la notizia, lasciandosi andare ad un duro sfogo nei confronti di Elon Musk, l’attuale proprietario della piattaforma social ma – soprattutto – colui che ha deciso di mettere a pagamento la validazione dell’account. Ecco allora che lo showman siciliano ha lanciato la sua stoccata proprio in un tweet: “Mi hai tolto la spunta! Che tu sia maledetto Elon… Mi ha spuntato la min**a. Sappilo!”, ha scritto.

