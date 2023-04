Nel lontano 2001 andava in onda Saranno Famosi, prima storica edizione del talent show di successo di Maria De Filippi, che prosegue tutt’oggi col nome di Amici. A 22 anni di distanza, la giornalista Serena Bortone ha deciso di intervistare a “Oggi è un altro giorno” Dennis Fantina, colui che per primo è salito sul podio più alto del programma di Canale 5. Fantina ha però confessato Bortone di aver intrapreso negli anni una strada completamente diversa, smettendo di tentare di vivere di sola musica.

Più che una decisione ponderata, il musicista è stato “costretto dalla vita” a cambiare mestiere, non avendo ottenuto molto seguito una volta conclusa l’esperienza del programma: “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. – racconta amareggiato -. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”. Pur restando una parte fondamentale della sua vita, la musica è divenuta un “extra” per Dennis, che ha optato per un lavoro più classico come principale fonte di sostentamento: “Oggi collaboro con un mio amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me l’importante è essere umili e dignitosi, non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”.