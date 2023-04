Carlo Nordio ha chiesto l’apertura di un’azione disciplinare sui giudici della Corte d’appello di Milano per il contenuto “non opportunamente ponderato” della sentenza con cui stabilirono i domiciliari per Artem Uss, il figlio del governatore di una regione siberiana vicinissimo a Putin. A finire nel mirino del ministro della Giustizia sono i giudici Monica Fagnoni, Micaela Curami e Stefano Caramellino, accusati di “grave e inescusabile negligenza” per aver concesso – lo scorso 25 novembre 2022 – la detenzione domiciliare a Uss con braccialetto elettronico, dispositivo che non ne ha impedito l’evasione lo scorso 22 marzo, all’indomani del primo passo giudiziario verso l’estradizione chiesta dagli Stati Uniti che lo accusano di contrabbando di petrolio con il Venezuela ed esportazione illegale di tecnologie militari.

Le accuse del ministro – Per Nordio, che ha richiesto l’azione disciplinare in una lettera datata 12 aprile e indirizzata alla procura generale della Cassazione, la Corte d’appello milanese concesse i domiciliari “senza prendere in considerazione” alcune circostanze, presenti nel parere negativo alla detenzione domiciliare nella sua casa di Basiglio presentato dalla procuratrice generale Francesca Nanni e del pg Giulio Benedetti, che “se opportunamente ponderate avrebbero potuto portare a una diversa decisione”. La serie di questioni evidenziate dal ministro della Giustizia, tuttavia, sottolinea il Corriere, appare più che altro una “trasposizione a tratti tautologica” degli elementi con cui gli Usa avevano chiesto all’Italia di fermare Uss ed estradarlo. Si tratta in sostanza dei noti “appoggi internazionali” che “gli avevano consentito di allontanarsi dal luogo di commissione dei reati”, del fatto che sia “figlio di un politico russo” con “rilevanti interessi economici” in società tedesche e russe, che abbia il controllo di alcune società nel suo paese e negli Emirati Arabi Uniti, nonché delle “rilevanti consistenze economiche” a sua disposizione e della richiesta da parte del ministero della Giustizia di mantenere il regime carcerario il 19 ottobre, richiesta reiterata sei giorni dopo dal Dipartimento di Giustizia americano.

“Non hanno valutato gli elementi” – Elementi che portato il ministro ad accusare il terzetto di giudici di “non aver valutato questi elementi dai quali emergeva l’elevato e concreto pericolo di fuga”. Elementi che, in realtà, non furono ignorati dalla Corte d’appello che ritennero il pericolo di fuga ancora concreto ma sostennero, soppesando alcune circostanze prodotte dai difensori di Uss, che potesse essere contenuto dall’abbinata di detenzione domiciliare e braccialetto elettronico. Letta l’ordinanza che concesse i domiciliari – e le motivazioni contenute – anche la procuratrice generale Nanni, che pure si era detta contraria, non impugnò in Cassazione la decisione dei giudici, evidentemente ritenendo che ci fosse una diversa valutazione di merito ma che non contenesse “vizi di legge“, unica motivazione per la quale potesse fare ricorso.

Anm: “Nordio non può valutare nel merito” – L’iniziativa di Nordio provoca la reazione dell’Associazione nazionale magistrati. “Una regola fondamentale della materia disciplinare, immediata traduzione del principio della separazione dei poteri, è che il Ministro e il Consiglio superiore della magistratura non possono sindacare l’attività di interpretazione di norme di diritto e quella valutazione del fatto e delle prove. Sarebbe assai grave se questo limite, argine a tutela della autonomia e della indipendenza della giurisdizione, fosse stato superato”, dice Giuseppe Santalucia, presidente del sindacato delle toghe. “Da quanto leggo da un informato articolo di stampa, l’addebito disciplinare muove censure al merito della decisione, contesta gli apprezzamenti dei fatti operati dal Collegio giudicante e non pare focalizzare l’attenzione sui profili di potenziale responsabilità disciplinare che, secondo la legge, sono costituiti esclusivamente dalla negligenza inescusabile“. Lo strumento disciplinare, aggiunge, “non può tener luogo degli ordinari mezzi di impugnazione e far confusione su questo piano di netta distinzione sarebbe quanto mai dannoso”. E spiega che la negligenza inescusabile che dà luogo a responsabilità è soltanto quella “che conduca alla violazione di legge, al travisamento dei fatti, all’adozione di provvedimenti privi di motivazione o con consentiti né previsti dalla legge”.

Area: “Precedente molto grave, il ministro vuol salvarsi la faccia” – Durissimo Eugenio Albamonte, pm a Roma e segretario di Area, il maggiore gruppo della magistratura progressista: “È un esercizio dell’azione disciplinare a furor di popolo, anzi di governo, che crea un precedente molto grave in termini di invadenza del potere esecutivo sull’autonomia e indipendenza della giurisdizione”, attacca. “Sorprende che un atto del genere sia posto in essere da un ex magistrato che si professa garantista e liberale, quando la ripartizione dei poteri è proprio una delle architravi del pensiero liberale”, ragiona Albamonte. E avverte: “Si tratta di un precedente che espone ad analogo trattamento ogni giudice della Repubblica italiana che dovesse disporre una misura diversa dal carcere quando successivamente l’indagato fugga via o commetta altri reati pur in pendenza della misura disposta”. Così, aggiunge, “si oltrepassa la linea di rispetto segnata dalla legge con riferimento alle azioni ministeriali, baluardo fissato dalla legge in piena consonanza con i principi costituzionali”. E conclude: “Visto che escludo che al ministero siano sconosciuti questi principi basilari, non posso che pensare che questa iniziativa venga assunta dal ministro per salvare la propria immagine rispetto alla vicenda, che coinvolge responsabilità ministeriali”.

Anm Milano: “Azione per distogliere l’attenzione e mascherare inadeguatezze” – Anche per la sezione milanese del sindacato delle toghe l’azione di Nordio è “gravemente lesiva delle prerogative costituzionali che presidiano l’esercizio della giurisdizione: in modo sin qui inedito il potere politico, per ragioni attinenti la volontà di distogliere l’attenzione dalle criticità nella gestione da parte del governo di una richiesta di estradizione, promuove un’azione disciplinare sindacando il merito di una decisione ampiamente motivata dai giudici”. La giunta dell’Anm Milano, “nell’esprimere la più profonda solidarietà ai colleghi coinvolti in questa sconcertante vicenda, condanna fermamente l’iniziativa intrapresa dal ministro della Giustizia, che utilizza l’azione disciplinare per mascherare inadeguatezze delle amministrazioni coinvolte e per tentare di condizionare l’esercizio della giurisdizione”. Per discutere delle prossime iniziative da intraprendere è convocata per oggi, alle ore 17, un’assemblea straordinaria della sezione.