Artem Uss, l’imprenditore russo arrestato lunedì dalla Polaria all’aeroporto di Milano Malpensa su mandato degli Stati Uniti per contrabbando di tecnologie militari e petrolio, elusione delle sanzioni e riciclaggio per milioni di dollari, ha negato il consenso all’estradizione verso gli Usa. Lo ha detto presentandosi all’udienza per identificazione e audizione davanti alla Corte d’Appello di Milano. Andrà avanti ora il procedimento sull’estradizione, che potrebbe durare anche alcune settimane. 40 anni, figlio del governatore russo di Krasnoyarsk Artyom, il manager è stato arrestato lunedì mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul. Rischia fino a 30 anni di carcere, con le autorità russe che gridano invece al complotto.

Scortato dagli agenti della Polaria, è stato informato del mandato di arresto e condotto nel carcere di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il mandato di cattura emesso nei suoi confronti dal Dipartimento di Giustizia americano fa riferimento a una serie di reati che hanno trasformato la vicenda in un caso di rilevanza internazionale. In base ai 12 capi d’imputazione, con Uss sono accusati – riferisce la Tass – anche i connazionali Yury Orekhov, fermato sempre lunedì in Germania, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov, e i commercianti di petrolio venezuelani Juan Fernando Serrano Ponce e Juan Carlos Soto. Per gli inquirenti americani sono coinvolti nell’”orchestrazione di un complesso sistema per ottenere illegalmente tecnologia militare statunitense e petrolio sanzionato dal Venezuela”. Avrebbero contrabbandato milioni di barili di petrolio e riciclato decine di milioni di dollari per conto degli oligarchi russi attraverso una miriade di transazione con società di comodo e criptovaluta. Una vera e propria spy story nell’ambito della quale, per gli investigatori dell’Fbi, avrebbero “minato la sicurezza, la stabilità economica e lo stato di diritto di tutto il mondo”.