Psicodramma all’ultima puntata di Cucine da Incubo andato in onda su Sky. Antonino Cannavacciuolo ha salvato dal disastro e tirato a lucido il ristorante “Il Veliero” di Misilmeri in provincia di Palermo. Molti siti locali riportano la cronaca della puntata con al centro il ristorante aperto 19 anni fa e specializzato in cucina di pesce. La padrona dal carattere irascibile, servizio in sala lento, qualità del cibo scadente, per “Il Veliero” sembrano lontani fasti di vent’anni fa che lo elevarono a punto di ristorazione imprescindibile della cucina palermitana.

“La tenda mi sembra quella di un veliero abbandonato”, ha esordito lo chef stellato all’arrivo dove ha trovato un clima teso e irrespirabile con tanto di bigliettini anonimi e furenti lasciati dai collaboratori contro la padrona. “Pensa positivo e otterrai positività”, ha impostato il suo motto Cannavacciuolo. Così Il Veliero di Misilmeri è stato stravolto con un restyling totale, dalle tende alla cucina, cambiandone le sorti in prima tv.