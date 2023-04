Davide De Martino, fratello 18enne dell’ex ballerino di Amici, ha debuttato ufficialmente come pugile, vincendo il suo primo incontro ufficiale al Campionato Regionale di Gym Boxe. La notizia è stata data con un lungo comunicato stampa pubblicato dalla scuola Boxe Vesuviana dove il giovane si allena. A seguire il giovane atleta è Biagio Zurlo, il tecnico della scuola, un tempo maestro dello stesso Stefano. Il padre di Davide, Enrico De Martino, ha voluto celebrare la vittoria del figlio con un messaggio sui social: “Una grande emozione per me. Non ho potuto partecipare al primo match di Davide ma anche a distanza mi sono fortemente emozionato ricordando i primi passi di Stefano nel mondo dello spettacolo”.

Anche il maestro Zurlo ha voluto Belle parole anche da Biagio Zurlo il maestro: “Per un discreto periodo ho allenato Stefano alla Boxe Vesuviana senza potergli far fare gare per la sua carriera artistica e adesso, allenando Davide e farlo salire sul ring, per una competizione ufficiale, malgrado si tratti di Campionato di Boxe senza contatto pieno, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione”. Nessuna dichiarazione ufficiale da Parte di Stefano che, in linea con la sua ricerca di privacy per sé e per la sua famiglia, ha preferito limitarsi a un like al post della scuola vesuviana, scegliendo probabilmente di congratularsi col fratello in un contesto più intimo.