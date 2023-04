Dopo aver fatto pensare che si fosse data alla fuga, Gisella Cardia è tornata a casa ed è ripreso come se nulla fosse il via vai di fedeli dalla sua abitazione a Trevignano Romano. La sedicente veggente, finita nel mirino per i “miracoli” da lei rivendicati, oltre alla lacrimazione di una statua della Madonna. Ad aggiornare sulla situazione è uno dei suoi vicini di casa che, a “Pomeriggio Cinque“, ha raccontato di aver visto la Cardia rientrare nella sua abitazione insieme al marito: “Sabato scorso è tornata – ha detto il vicino -, lei non esce mai di casa, invece il marito esce. Si è tornato a vedere un po’ di movimento da queste parti, i fedeli le portano la spesa a casa”.

E ancora: “Sono credente e mi ero avvicinato a Gisella fino a quando non ho visto il vescovo sollevare quella madonnina come un trofeo – ha spiegato l’uomo -, da allora ho iniziato ad avere dubbi. Credo che stia esagerando e presumo che tutto quello che stia facendo Gisella sia a scopo di lucro e per interesse personale”. Intanto è in corso l’indagine della Procura di Civitavecchia, che nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo per “abuso di credulità popolare”, al momento a carico di ignoti.