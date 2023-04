Milano Design Week 2023, i 16 eventi food imperdibili al Fuorisalone: dal “mini” corso di cucina con cena alla serata siciliana con Colapesce Dimartino

Dal 17 al 23 aprile torna la Milano Design Week. Ecco una selezione di alcuni posti e appuntamenti interessanti al FuoriSalone 2023: indirizzi pop up dove mangiare bene, ristoranti e bar cool che per l’occasione propongono creazioni food a tema e mostre e installazioni da vedere assolutamente.

“Bar Meravigghia”: La Sicilia a Milano

Birra Messina sarà presente il 21 e il 22 aprile, nella splendida cornice dei Chiostri di Sant’Eustorgio (Corso di Porta Ticinese 95) con il Bar Meravigghia: uno spazio aperto, nel cuore di Milano, in cui i visitatori saranno circondati da installazioni uniche e potranno vivere esperienze autentiche sorprendenti. I chiostri che ospitano il bar sono impreziositi da installazioni iconiche tra le quali è possibile gustare il tradizionale cibo siciliano sorseggiando Birra Messina Cristalli di Sale. Nella due giorni, tra le 17:30 e le 23:00, il locale darà vita ad una serata “tutta siciliana”, con ospiti d’eccezione come Colapesce Dimartino (21 e 22 aprile) e Marco De Vincenzo (22 aprile). Nei due giorni sarà possibile prendere parte alla decorazione delle piastrelle che andranno a comporre il “mosaico di meraviglie”, sotto la guida di Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni, artisti siciliani che hanno disegnato per Birra Messina i nuovi bicchieri in edizione limitata.