“È il tam tam ‘andate in Italia’ (tra i migranti) che ci sta danneggiando e provoca un afflusso superiore a quello che ci possiamo permettere”. Parola del presidente del Senato Ignazio La Russa che a Milano è salito sul palco insieme al sindaco della città Giuseppe Sala. Un evento più unico che raro che si è realizzato in occasione della presentazione del nuovo libro di Pierferdinando Casini: “C’era una volta la politica”. Per oltre quaranta minuti i tre si scambiano elogi, esprimono gli stessi desideri di un sistema bipolare ma quando si parla di temi come l’immigrazione perfino il senatore Dem riesce a perdere il suo aplomb ecumenico: “Voi di Fratelli d’Italia per anni ci avete spiegato che il tema era risolvibile con blocco navale ma da quando Meloni è al governo non ne ha più parlato” attacca Casini. Mentre La Russa risponde: “Il blocco era in linea teorica possibile quando eravamo all’opposizione e l’opposizione può essere teorica ma oggi sarebbe una bestemmia perché non è realizzabile oggi. Se un domani avessimo un accordo con gli altri paesi invece, per fare dei flussi regolare, sarebbe un blocco navale sacrosanto”.