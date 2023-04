“Cosa farà il 25 aprile?“. Ignazio La Russa tira dritto e non risponde. Alla presentazione del nuovo libro di Pierferdinando Casini a Milano, il presidente del Senato, pur non specificando gli impegni previsti per celebrare la Liberazione, ha però parlato dello resistenza: “Chi chiede ancora ma…legga il libro di Pierferdinando Casini in cui riprende alcune frasi delle tesi di Fiuggi con cui mettevamo assolutamente in chiaro il valore aveva avuto la Resistenza nel ridare all’Italia libertà e democrazia”. “Non dicemmo che tutta la Resistenza, partigiani bianchi e rossi, avevano avuto lo stesso obiettivo – aggiunge – Ma che una parte della Resistenza, che pure era stata importante per arrivare al Dopoguerra, aveva probabilmente l’ambizione dare all’Italia un governo che somigliasse a quello dell’Unione Sovietica”.