L’appello social di Jaelynn Chaney è stato ripreso dal Daily Mail e da tantissimi altri siti. Lei è un’influencer plus-sized e si è rivolta direttamente alla Federal Aviation Authority and airlines per chiedere che le persone in sovrappeso abbiano a disposizione tanti sedili quanti ne servono per stare comodi. Chaney chiede che i voli siano “comodi ed accessibili” anche per le persone plus-sized e che i sedili in più che uno è costretto a prenotare per autogarantirsi un viaggio comodo siano rimborsati.

Jaelynn Chaney è un’influencer molto seguita e il suo appello sta avendo una eco notevole anche grazie a una petizione che è arrivata a 4900 firme. “Io e il mio fidanzato siamo dei viaggiatorei over-sized e abbiamo subito delle discriminazioni durante i viaggi. – spiega nel testo della petizione – Durante un volo da Pasco a Denver, il mio fidanzato è stato insultato e ha subito sguardi sdegnati. Poi hanno anche rifiutato di sedersi accanto a lui. È discriminazione. Ma non solo da parte degli altri passeggeri. In un altro volo sono stata costretta a stare in un singolo posto, tra i braccioli e alla fine avevo dolore e lividi ovunque. Il maltrattamento dei passeggeri curvy è inaccettabile, c’è bisogno di politiche che proteggano la dignità e i diritti di tutti i passeggeri”. Chaney ha aggiunto che un bagno con l’accesso per le persone con disabilità dovrebbe essere disponibile in ogni volo: “Tutto questo renderà i viaggi più accessibili e inclusivi”, ha scritto nel testo della sua petizione.