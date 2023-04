L’atleta e culturista Lucas Helmke, 33 anni, di Brisbane, in Australia, ha stabilito un nuovo Guinness World Record di flessioni in un’ora, raggiungendo l’incredibile quota di 3.206 piegamenti, con una media di oltre 53 al minuto, scavallando il precedente primato realizzato da un suo connazionale, Daniel Scali, appena un anno fa.

Per riuscire a battere Scali, Helmke si è allenato per due anni, per poi tentare ufficialmente l’impresa nella sua vecchia palestra a Brisbane, l’‘Iron Underground’. Durante la prova, all’atleta è stato chiesto di realizzare le flessioni mantenendo una postura perfetta, mantenendo il corpo dritto e flettendo le braccia fino al raggiungimento di un angolo di 90° al gomito, per poi sollevarsi nuovamente fino alla stesura completa degli arti, pena l’annullamento del piegamento. Alla fine della prova sono state scartate solamente 34 flessioni, poco più dell’1% di quelle realizzate.

La strategia di Helmke è stata quella di suddividere le flessioni in serie da 30 secondi, tentando di realizzare almeno 26 piegamenti a sessione. Obiettivo andato a buon fine, data la media finale di 26,7 flessioni a serie.

Come ha dichiarato alla fine della sfida, Lucas ha voluto dedicare questa vittoria al figlio di un anno, per “fornirgli ispirazione e mostrargli che niente è impossibile”. Ovviamente Helmke non intende fermarsi qui, e ha affermato di voler continuare l’allenamento per stabilire presto “un nuovo record di flessioni”.