Federica Pellegrini è sicuramente uno dei personaggi di punta della nuova edizione di Pechino Express. L’ex nuotatrice, che fa coppia con il marito Matteo Giunta, si è fatta notare dal pubblico per la sua determinazione e per la sua forte voglia di vincere, come ci si potrebbe aspettare da un’atleta del suo calibro.

La grinta con la quale Pellegrini affronta le sfide non si esaurisce certo una volta terminata la prova, ma continua in ogni aspetto della sua vita, specialmente quando è il caso di rispondere agli haters per le rime. Durante la scorsa puntata, infatti, Federica ha scelto di eliminare dal programma la coppia Mamma e Figlio, composta da Martina Colombari e Achille Costacurta, salvando invece Le Attiviste, Federica Fabrizio e Giorgia Soleri, ritenendo la prima coppia più forte della seconda.

La strategia della Pellegrini non è piaciuta a tutti, e in molti hanno iniziato a postare critiche e insulti nei confronti dell’ex nuotatrice, che non se n’è stata certo zitta e ha risposto:” Tranquilli che a stare sul ca*** perché mi piace vincere ci sono abituata… Sono una donna“, ha scritto in un post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Tra i tanti commenti a sostegno di Federica Pellegrini, spunta quello di Damiano David. “Tifo molto più per voi che per Giorgia”, ha scritto il cantante dei Maneskin sotto al post. La risposta della sua ragazza, Giorgia Soleri, non si è fatta attendere, commentando ironicamente con un “Pure io onestamente“. Anche Federica, che durante il percorso ha stretto un buon legame con Giorgia Soleri, ha risposto al cantante mostrandosi solidale con la sua avversaria:” “Povera Giorgia, ma hai visto quanto corre?“.