È giallo sull’intervista che Sonia Bruganelli avrebbe dovuto concedere a Verissimo e che invece, per il momento, è saltata. La moglie di Paolo Bonolis non figura più nell’elenco degli ospiti del weekend del 15 e 16 aprile malgrado giovedì 13 Bruganelli sarebbe dovuta andare a registrare il suo intervento. Lo fa sapere Dagospia, che nel chiedersi se la chiacchierata con Silvia Toffanin sia stata solo rimandata o invece sia del tutto saltata aggiunge: “Forse non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di ‘smentita’ insieme al marito?”.

Il riferimento è alla clip che la coppia ha condiviso pochi giorni fa. A bordo piscina, mentre si concedevano un bagno serale, Bruganelli e Bonolis hanno replicato al gossip, ancora una volta della testata di Roberto D’Agostino, secondo cui dopo 25 anni avrebbero deciso di divorziare con tanto di annuncio ufficiale da dare, appunto, a Verissimo. L’opinionista del Grande Fratello Vip aveva smentito precisando: “Sarò a Verissimo sì, ma insieme a mia figlia Adele”, poi il video con Paolo Bonolis: “Adesso siamo in difficoltà… Ora che facciamo? Ci separiamo?” si domandavano sarcasticamente. “Ci separiamo in modo da non smentire questo sito d’informazione che guida la vita di tutti i giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito?”. E ancora: “A questo punto che facciamo? C’è un dilemma morale… Pensiamoci, anche perché ce l’hanno detto adesso, così su due piedi, dovremmo parlarne con i figli, con la famiglia, magari, prima che dicessero queste importantissime informazioni”. La conclusione era stata affidata a queste parole: “Fatevi sempre la vita degli altri, bravi”.

Al momento Sonia Bruganelli non ha commentato oltre sui propri social ma è plausibile pensare che la vicenda non finirà qui. D’altronde sono mesi che si specula sulla separazione tra i coniugi Bonolis, e di certo le ripetute affermazioni dei due che hanno spiegato di volersi ricavare degli spazi ben distinti all’interno della stessa abitazione non hanno contribuito a spegnere le voci di un matrimonio da tempo (apparentemente) non più in salute.