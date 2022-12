Uniti ma distanti. È questo il segreto della durata del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A confermarlo la moglie del conduttore in una recente intervista al settimanale Nuovo. “Ognuno fa la propria vita – fa sapere – ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”. Negli ultimi periodi si rincorreva sempre più la voce della loro separazione definitiva e della scelta di vivere in due case diverse. Se il gossip sulla fine della loro storia d’amore è stato smentito dalla pubblicazione dell’intervista, trova conferma, invece, la scelta di vivere in due case diverse. “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”, conferma l’opinionista del Grande Fratello Vip.

“Non c’è una formula magica per durare come coppia – continua – serve un sano ignorarsi, è facilissimo”. Ma cosa ne pensa di tutta questa storia il diretto interessato Paolo Bonolis? Il conduttore Mediaset ha sempre confermato, con discrezione, la questione del vivere separato dalla moglie. Ha spiegato che, nel corso di questi anni, avrebbero anche acquistato un appartamento che ha ampliato quello in cui vive tutta la famiglia. È in questa nuova location abitativa che la Bruganelli avrebbe ricavato uno spazio tutto suo e più privato da condividere solo con la figlia Adele. Proprio in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso settembre, la moglie del conduttore affermava: “Stiamo ancora insieme, certo, ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.