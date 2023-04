Il video di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è un piccolo caso nel sempreverde mondo del pettegolezzo. Perché sì, entrambi lo sanno bene che il gossip (o la cronaca rosa) è parte delle cosiddette soft news ed una parte amata, gradita dal pubblico. Il primo giornale italiano dedicato al gossip uscì il 6 febbraio 1760, si chiamava la “Gazzetta veneta” ed ricalcato sullo “Spectator” inglese, siamo sicuri che il conduttore lo sappia bene o forse meglio.

Ora, Bruganelli e Bonolis, una delle coppie più longeve del panorama dell’intrattenimento italiano, hanno deciso di commentare con un video il rumor circa una loro presunta separazione circolato a mezzo Dagospia e Biccy. I due giocano, diventano protagonisti attivi del gossip facendo un autogossip di smentita (?) molto ironico, divertente. “Adesso siamo in difficoltà… Perché facciamo? Ci separiamo?“. Inizia quindi una sorta di gag (guidata da Bonolis che il campionato del sarcasmo lo vince a occhi chiusi): “Ci separiamo in modo da non smentire questo sito d’informazione che guida la vita di tutti i giorni con le sue notizie fondamentali per il nostro quotidiano, oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito?”. Bruganelli mitiga, con sapienza, la staffilate del marito. “A questo punto che facciamo? C’è un dilemma morale… Pensiamoci, anche perché ce l’hanno detto adesso, così su due piedi, dovremmo parlarne con i figli, con la famiglia, magari, prima che dicessero queste importantissime informazioni”. Poi la conclusione: “Fatevi sempre la vita degli altri, bravi”. Una mossa notevole, anche perché Bruganelli sarà ospite a Verissimo (dove secondo i rumors avrebbe dovuto ufficializzare la separazione) e l’attesa è tanta, dopo questo video anche di più.