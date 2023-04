Melissa Satta contro gli haters. Non poteva più tacere la showgirl e così ha preso in mano la situazione per mettere un freno alle critiche che le sono piovute addosso dopo l’infortunio del compagno, il tennista Matteo Berrettini. “Di solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo, sui social, una situazione abbastanza surreale. È ormai da un po’ di mesi che ricevo messaggi di insulti, messaggi che io definisco di bullismo e anche di sessismo. Sono due temi importanti, sono molto sensibile rispetto a questi temi e non solo per me stessa perché vi posso raccontare quello che sto vivendo io, ma è un messaggio che voglio lanciare alle tante ragazze che vivono ogni giorno situazioni del genere. Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo“.

E ancora: “Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, sono contenta di raccontarmi sui social, sono contenta di raccontarvi del mio ruolo di mamma, di donna anche se comunque amo avere la mia privacy. In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori poi certo, faccio un lavoro bellissimo che mi permette di mantenere mio figlio (…). In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna? Perchè il mio compagno vive un momento diverso, magari un po’ più difficile lavorativo? Se magari fosse successo dall’altra parte? L’uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?”.

Satta è molto diretta, schietta: “E poi colpevolizzata perché? Perché sono donna e faccio che cosa?”. In chiusura, il messaggio della showgirl che davvero vale per tutti coloro che commentano sui social: “Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Vorrei che i social vengano usati con maggiore responsabilità. Perchè odiare e offendere? Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e decidono di insultare qualcuno, oggi Melissa domani magari Francesca. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra nipote”. L’ex moglie del calciatore Boateng ha poi aggiunto: “Ieri una testata giornalistica anche molto importante ha fatto un titolo surrrale ‘Melissa porta sfortuna’. Negli anni io ho imparato a farmi scivolare addosso queste cose, lo faccio per le tante ragazze che ogni giorno vivono situazioni simili di bullismo e sessismo. Facciamo tutti un esame di coscienza, non voglio che mio figlio cresce con tutto questo odio”. E la showgirl ha parlato di denunce in arrivo.