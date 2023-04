Che cos’è il drago blu? Intanto, il nome non è (va da sé) quello scientifico: stiamo parlando del Glaucus atlanticus, un mollusco nudibranco molto piccolo (3-4 centimetri) che vive prettamente nell’Atlantico ma in generale in in tutti gli oceani e persino nel mar Mediterrano, dove arriva attraverso le correnti che solcano lo stretto di Gibilterra. Proprio ad Alicante sono stati avvistati dei draghi blu, prima volta in 300 anni che accade in Spagna. Ora, a guardarlo viene da pensare subito una cosa: è bellissimo. Peccato che sia anche velenoso e lo è per via della sua alimentazione. Il bel drago blu si ciba infatti di meduse e altri molluschi velenosi e si i impossessa delle loro tossine. Quando si sente minacciato. le usa. Quindi, qualora doveste avvistarne uno sulla battigia, il consiglio è di stare bene attenti a non toccarlo. La scoperta dei Glaucus atlanticus in Spagna è stata fatta sulla spiaggia La Mata di Torreveja, su quella di Guardamar del Segura e nella baia di Las Estacas di Orihuel e risale al 2021: solo ora è stata resa nota grazie alla pubblicazione New records of rare species in the Mediterranean Sea.