È sempre un giorno buono per leggere una storia raccontata dagli utenti di Reddit e meticolosamente ripresa dal Daily Mail. Figuriamoci la domenica, quando il tempo è ‘dilatato’ abbastanza per dibattere, criticare, ergersi a ‘qualcosa’ o semplicemente godersi le pagine leggere di FQMagazine.

Siamo alle prese con una moglie 40enne, mamma di due figli che su Reddit ha scatenato moltissimi commenti: suo marito le ha chiesto di “aprire il matrimonio” a relazioni solo di tipo sessuale con altre persone. Lei si è chiesta: “Non sono alla sua altezza? Forse dovrei indossare lingerie sexy più spesso di quanto non faccio, dovrei passare meno tempo con i miei figli, dovrei evitare di addormentarmi a metà del film che guardiamo il venerdì sera”. La 40enne ha poi spiegato che, nonostante il marito non abbia più riparlato della cosa, lei ha subito sentito il “matrimonio come se fosse morto”. “È stato scioccante, credevo che il nostro fosse un amore solido, fatto di fiducia e rispetto e che tutti e due avessimo un forte desiderio sessuale. Secondo lui questa idea di fare sesso con altre persone non può fare che bene a entrambi”.

La donna ha atteso nove mesi prima di sfogarsi, anonimamente, sulla nota piattaforma ma ammette: “I miei sentimenti non sono cambiati, credo ancora che il nostro matrimonio sia finito anche se lui si è accorto di un mio allontanamento e cerca di farmi riavvicinare. Per me però non va, e non solo per il senso di inadeguatezza che mi ha tramesso ma anche perché non riesco proprio a immaginarmi con un altro uomo”. Il suo pensiero adesso è quello di chiedere il divorzio ma ha ovviamente paura che i figli ne soffriranno”. Tantissimi i commenti al post: “Conosco alcune coppie che hanno scelto questa via e tutte sono scoppiate“, “È la fine della fiducia nel rapporto“, “Dovresti parlarne con uno psicoterapeuta”. La maggior parte degli utenti vede nella scelta di dire sì al marito la fine del matrimonio. La donna ha deciso di parlarne di nuovo con il marito e lui le ha spiegato che, a suo parere, “la monogamia funzionava quando la gente moriva a 40 anni, oggi che l’età media si è spostata verso gli 80, 90 anni non è pensabile”. Aggiornamenti previsti su Reddit (e sul Daily Mail).