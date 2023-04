Una storia che ha fatto letteralmente il giro del mondo. Da People a Good Morning American e tantissimi altri siti, il video girato dalla 39enne Leah Bourdo è diventato virale e siamo, al momento, a 7 milioni di visualizzazioni. Perché? Nel video, girato in Michigan, si vede l’ex marito di Leah, Steve, che chiede alla sua attuale fidanzata, Shonda Betz, di sposarlo. La ragazza accetta e segue un lungo abbraccio. Ma perché la ex moglie li ha ripresi e ha postato il tutto? Perché è molto, molto felice per loro: “Ringrazio Steve per avermi fatto essere parte di questo momento meraviglioso”, ha raccontato. Non solo: “Shonda è diventata una mia amica, fa anche lei parte della nostra famiglia. Non solo è buona con le nostre figlie, ma rispetta la relazione di co-genitorialità che abbiamo. La amo con tutto il cuore”. Steve e Leah Bourdo hanno raccontato a Today che il loro matrimonio, finito del 2016, era tutto fuorché perfetto e che la cosa più bella è stata sviluppare questo sincero rapporto di amicizia. Tra le migliaia di commenti non si contano quelli di chi si è commosso e quelli di chi ha ringraziato Leah per aver dato una “grande lezione sull’amore”.