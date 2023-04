Mettetevi comodi per scoprire una delle storie più assurde di TikTok Italia. Anzi, TikTok più in generale dal momento che i due protagonisti principali sono il coreano Jun e il partenopeo Mario Mario. Per ricostruire i fatti ci affidiamo a quanto riportato da Webboh nei giorni scorsi. Jun è un ragazzo coreano che, durante le sue live su TikTok, è solito chiedere consigli agli utenti sui brani musicali da ascoltare. Spesso, essendo molti dei suoi follower italiani, i suggerimenti riguardano melodie provenienti dal nostro Paese. I suggerimenti si sono trasformati nel tempo in un ‘fenomeno culturale’, dal momento che il ragazzo asiatico si trova spesso a canticchiare canzoni neomelodiche (‘sto core mi fa sempre tu tu tu tu ta ta ta‘, 3.1 milioni di visualizzazioni per quel video) o altri brani più recenti: ‘Made in Italy’ di Rosa Chemical, ‘Tango’ di Tananai.

Solo qualche settimana fa, il titkoker ha deciso di partire proprio per l’Italia. Tutto è nato dall’utente napoletano, diventato suo amico grazie ai social e che ha provveduto ad organizzare il viaggio. Con un raccolta fondi lanciata su GoFundMe, Jun ha prenotato un volo. Non senza qualche problema. Inizialmente, infatti, Jun ha perso una coincidenza a Monaco di Baviera (pare perché trattenutosi a scattare selfie con i fan). Ad ogni modo, alla fine, è giunto all’aeroporto di Capodichino (Napoli), dov’era atteso da Mario Mario e altri sostenitori. Sono stati giorni allegri e spensierati, frutto di un particolare incontro di culture sul quale qualche sociologo, probabilmente, potrebbe sbizzarrirsi. Ma torniamo ai fatti, perché ad un certo punto è accaduto qualcosa di inaspettato.

I rapporti tra i due si sono incrinati, con Jun che ha criticato Mario Mario per aver esagerato – a suo dire – con le sponsorizzazioni mentre lui si trovava nel capoluogo campano e il creator partenopeo che ha rimandato le accuse al mittente. Quindi Jun è partito alla volta di Milano, ospite di una ragazza – Elisa – che pare fosse la sua moderatrice delle dirette e che abbia dato un grande contributo economico per aiutarlo a venire in Italia. Infine è tornato in Corea, decidendo di partire proprio da Milano e non più da Napoli.

L’amicizia tra Jun e Mario Mario sembra ormai conclusa nel peggiore dei modi, con gli utenti di TikTok infuriati dal finale inaspettato di quella che era diventata una soap opera internazionale: “Potevi anche salutarlo Mario Mario prima di partire eh”, “Sei furbo caro”, “Questo viaggio e questa amicizia meritavano un finale diverso, invece è diventato tutto molto brutto”, sono alcuni dei commenti sotto al TikTok più recente di Jun, in cui il ragazzo 31enne ha scritto: “Italy, grazie. Bravo“. Jun si è scusato con tutti, spiegando che durante la sua permanenza in Italia erano nati dei fraintendimenti che avevano reso pesante la situazione. Molti sono dalla sua parte e lo rincuorano: “Napoli ti ama, non pensare a quello che ti scrivono. Hai chiesto scusa, adesso basta. Ti vogliamo in live con Mario Mario”, “L’italia ti sta dimostrando quanto ti vuole bene. TI AMIAMO”, “Spero che tornerai presto a fare le live con Mario Mario, ti vogliamo bene. Non mollare”. Il pubblico è triste e deluso, chi ci ha guadagnato in tutto questo? Ah, a saperlo.