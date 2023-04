Ha suonato il campanello e quando l’anziana signora ha aperto la porta, ha iniziato a dire la frase “tipica” del suo mestiere: “Signora, vuole cambiare offerta?”. Ma non ha fatto in tempo a finirla, quella frase, perché la donna gli ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino che teneva in mano. Siamo ad Alcamo, in provincia di Trapani e questo è quanto è accaduto al venditore di una nota compagnia elettrica, incaricato di recarsi porta a porta per offrire, appunto, cambiamenti nel pacchetto di tariffe e servizi. L’anziana signora però, forse speventata, non ha nemmeno ascoltato, ha premuto lo spray poi ha sbattuto la porta e ha detto all’uomo di andarsene. Il venditore è quindi andato sì, ma alla stazione dei Carabinieri dove ha raccontato tutto, ancora rosso in viso e confuso tanto che, una volta raggiunta la via dove tutto è accaduto, non ha saputo indicare con esattezza il numero civico della signora. Ora le forze dell’ordine, che hanno già accertato l’impiego dell’uomo in una nota compagnia energetica, indagheranno per capire la dinamica dei fatti.