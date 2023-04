Davanti al giudice il muro contro muro, sui giornali ricostruzioni che suscitano reazioni immediate. La “guerra” tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua, segnando ancora di più una separazione già convulsa e dolorosa. “Totti non mi ha mai offerto 15 mila euro al mese per i nostri tre figli“, la conduttrice decide di rompere il silenzio. Le parole sono riportate dal quotidiano Repubblica, Blasi, fin qui in silenzio nel rispetto di una fase processuale delicata, parla attraverso i suoi avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. “In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale”, spiegano i legali della showgirl che prepara il suo ritorno in tv, dal 17 aprile su Canale 5 alla guida della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”.

Era stato ieri il Corriere della Sera a fornire queste informazioni, il quotidiano aveva svelato che l’ex campione giallorosso avrebbe proposto un mantenimento mensile per i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, tra i 12 e i 15 mila euro. Il quotidiano diretto da Luciano Fontana aveva parlato di uno scontro tra le parti, con la conduttrice impegnata a chiedere “una barca di soldi”, una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20 mila euro al mese. Sempre per il Corriere della Sera, Blasi non avrebbe chiesto gli alimenti, non per un gesto generoso ma perché non ne avrebbe diritto in virtù dei suoi redditi molto alti.

Accordo lontano e tensione massima. L’ultima udienza per la separazione, tenutasi lo scorso 31 marzo, non aveva portato alcun risultato, con il tentativo di una conciliazione tra i coniugi fallito. Diversi giornali hanno riportato il fastidio del Pupone per la vicinanza di Bastian Muller, nuovo compagno della Blasi, con la sua famiglia, apparso mano nella mano con la figlia Isabel e spesso ospite nella villa all’Eur.