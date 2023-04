Nell’ultima udienza per la separazione tenutasi lo scorso 31 marzo non c’è stato nulla da fare. Il tentativo di una conciliazione tra i coniugi è fallito, la “guerra” tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua. Le foto della conduttrice de “L’Isola dei Famosi” mano nella mano con la figlia Isabel e il nuovo compagno, Bastian Muller, avrebbero fatto infuriare il Pupone. Infastidito anche per il pernottamento dell’imprenditore tedesco nella “loro” villa all’Eur. Come riportato dal Messaggero, l’ultimo faccia a faccia tra i due (quasi) ex è durato dalle 17:30 alle 20 circa, davanti al giudice della prima sezione civile Simona Rossi. Blasi sarebbe stata molto chiara: il mantenimento non lo vuole, ma su due punti è irremovibile, i figli e la mega-villa dell’Eur.

È il Corriere della Sera a fornire nuove informazioni, il quotidiano svela che l’ex campione giallorosso avrebbe proposto un mantenimento mensile per i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, tra i 12 e i 15 mila euro. La trattativa non si sblocca, da qui il muro contro muro in tribunale. La conduttrice, secondo il giornale diretto da Luciano Fontana, chiederebbe “una barca di soldi”, una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20 mila euro al mese, somma considerata troppo esosa da Totti.

Blasi non avrebbe chiesto gli alimenti, non per un gesto generoso ma perché non ne avrebbe diritto in virtù dei suoi redditi molto alti. “Solo il contratto con Mediaset, stando alle voci, varrebbe poco meno di 1 milione. Notevole anche il patrimonio immobiliare personale della showgirl, costruito negli anni, e la disponibilità sul conto corrente, superiore, anche se sembra strano, a quella dell’ex marito che, a parte le ottime sponsorizzazioni, non ha entrate fisse”, aggiunge il Corriere della Sera.

Secondo ricostruzioni riferibili al team Totti, la showgirl vorrebbe accollare interamente al padre le spese extra per i figli, mentre lui punterebbe al 50%, metà per uno. Nella villa dell’Eur Totti non mette piede da tempo per evitare incontri sgraditi, di fatto lasciata a completa disposizione dell’ex moglie fino ai 18 anni di Isabel, ora di anni ne ha 7. Francesco non avrebbe nemmeno più le chiavi visto che Ilary ha fatto cambiare serratura. Intanto starebbe cercando una nuova dimore a Roma Sud dove vorrebbe trasferirsi con la compagna Noemi Bocchi.