A tre mesi dall’incidente in cui ha rischiato la vita, Jeremy Renner è tornato in tv per rilasciare la sua prima intervista. Lo ha fatto con Diane Sawyer a Good Morning America e lo speciale – dal titolo “Jeremy Renner: the Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph” – è in realtà un lungo e accorato racconto di quei drammatici momenti e della lotta tra la vita e la morte in ospedale. L’attore, noto per il ruolo di Occhio di Falco nei film Marvel, non trattiene le lacrime e rivela di come, temendo di morire, abbia raccolto le forze per scrivere una lettera d’addio alla sua famiglia. “Ero lì disteso e ho chiesto di poter avere il mio telefono per provare a scrivere una lettera di addio alla mia famiglia“, racconta Renner sottolineando di aver affidato così ad una nota quelle che pensava essere le sue “ultime parole”. Poi, fortunatamente, il suo corpo ha reagito alle cure tempestive dei medici: “Se fossi stato da solo sarebbe stato un modo terribile di morire e, certamente, avrei perso la vita. Senza alcun dubbio. Ma non lo ero, c’era mio nipote, il dolce Alex, e poi è arrivato il resto del calvario. Ho sentito tutto il dolore, sono rimasto sveglio ogni momento”, conclude.

