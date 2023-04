Francesco Totti e Ilary Blasi, dov’eravamo rimasti? Ah sì, alla conduttrice Mediaset (presto in onda su Canale 5 con l’Isola dei Famosi) che aveva fatto letteralmente infuriare il Pupone. Il motivo? Le foto di lei, mano nella mano, con la figlia Isabel e il nuovo compagno, Bastian Muller. A scatenare la rabbia di Totti sarebbe stato anche il presunto pernottamento della nuova fiamma di Ilary nella loro villa all’Eur, dove lo stesso Totti è solito recarsi quando non condivide l’attico a Roma Nord con la compagna Noemi Bocchi. Anche di questo pare che si sia parlato durante l’ultima udienza per la separazione, che si è tenuta lo scorso 31 marzo. Tutto tenuto ‘top secret’ fino all’ultimo. Come riportato dal Messaggero, l’ultimo faccia a faccia tra i due (quasi) ex coniugi è durato dalle 17:30 alle 20 circa, davanti al giudice della prima sezione civile Simona Rossi, in un tribunale volutamente deserto. Anche la data è stata tenuta nascosta fino all’ultimo e resa nota dal magistrato solo due giorni prima, con notifica riservata alle parti. Insomma, la stampa doveva starne ben lontana.

Come di rito, il giudice ha tentato una conciliazione tra i coniugi, ma non c’è stato nulla da fare. Quali sono state le istanze avanzate dalle due parti? Lei sarebbe stata molto chiara: il mantenimento non lo vuole, ma su due punti è irremovibile: i figli e la mega-villa dell’Eur, quella dove ha abitato con l’ex capitano giallorosso per una vita. Il loro nido d’amore che adesso è diventato il pomo della discordia. Tra le richieste della conduttrice 41enne, dunque, non ci sarebbero i cosiddetti “alimenti” per sé, ma il centro dello scontro rimane la scelta del genitore con cui i tre figli – Cristian, Chanel e Isabel – dovranno trascorrere più tempo e sull’assegnazione della casa. Quello che Totti non riuscirebbe a mandare giù, probabilmente, è l’idea che Blasi possa soggiornare proprio all’EUR insieme all’imprenditore tedesco, con cui ormai è definitivamente uscita allo scoperto. Oltre alle memorie presentate dai rispettivi avvocati (quella del Pupone è lunga 120 pagine, compresi gli allegati), marito e moglie hanno chiesto l’affidamento congiunto di Cristian, Chanel e Isabel, che comporterebbe la condivisione delle scelte per le decisioni più importanti che riguardano la vita dei figli: dall’istruzione alle vacanze, passando per la religione e i viaggi. Adesso, dunque, il giudice si troverà ad affrontare lo scoglio più grande: con quale dei due genitori ciascun figlio dovrà vivere principalmente? 30 i giorni a sua disposizione per adottare dei provvedimenti provvisori, dopo i quali i legali dovranno depositare le integrazione alle memorie difensive. Da lì prenderà avvio la vera e propria istruttoria della causa. E poi c’è tutta la questione dei Rolex, dei gioielli, delle scarpette e via dicendo. Come andrà a finire? Cosa ne sarà di una delle coppie più famose dell’Italia? Non resta che attendere.