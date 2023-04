Si arrestano la discesa di Fratelli d’Italia e la corsa del Pd, cala il Movimento 5 stelle e cresce la Lega. A dirlo è il sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che stima il partito di Giorgia Meloni in leggerissima ripresa dopo la perdita di consensi delle ultime settimane, ma sempre sotto la soglia del 30%: 29,7% contro il 29,6% di lunedì scorso (+0,1%). Per il Pd si conferma l’esaurimeno dell’effetto-Schlein: i dem, che dalle primarie hanno recuperato oltre cinque punti percentuali, si inchiodano al 20,4%, lo stesso risultato degli ultimi due lunedì. Forte calo invece del Movimento 5 Stelle, che dal 15,6% scende al 15,1% (-0,5%).

Nel centrodestra guadagna quasi mezzo punto la Lega, che passa dall’8% all’8,4% (+0,4%). Giù invece Forza Italia (dal 6,4% al 6,2%, -0,2%) e Azione-Italia viva (dall’8% al 7,8%, -0,2%). Tra i partiti minori l’unico a salire è Unione popolare di Luigi De Magistris (1,9%, +0,2%), mentre calano di un decimale l’Alleanza Verdi e sinistra (3,4%) e +Europa (2,7%). Stabile Per l’Italia con Paragone (1,8%). Cala di 2 punti la quota degli astenuti o di chi non indica un partito, al 34%.