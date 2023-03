Continua la lenta discesa di Fratelli d’Italia, si arresta la crescita del Pd e torna a salire il Movimento 5 stelle. Sono i numeri del sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, secondo cui il partito della premier Giorgia Meloni cala dal 30,3% al 29,6% (-0,7%), scendendo per la prima volta da novembre sotto la soglia del 30%. Il Partito democratico esaurisce l’effetto-Schlein e resta alla stessa identica quota di sette giorni fa: 20,4%, un dato comunque più alto di oltre cinque punti del record negativo registrato prima delle primarie. Il M5s di Giuseppe Conte, dato in perdita nelle ultime settimane, riguadagna uno 0,3%, passando dal 15,3% al 15,6%.

Tra i partiti del centrodestra cala anche la Lega (dall’8,5% all’8,0%, -0,5%), mentre guadagna un decimo Forza Italia (dal 6,3% al 6,4%). Segno più per il cartello Azione-Italia viva, che sale dal 7,7% all’8%. Salgono anche quasi tutte le forze minori: +0,2% per l’Alleanza Verdi e sinistra (dal 3,2% al 3,4%) e per +Europa (dal 2,5% al 2,7%) e +0,1% per Per l’Italia con Paragone (1,8%), mentre perde lo 0,1% Unione popolare di Luigi De Magistris (1,7%). La quota degli astenuti o indecisi è al 36%, l’1% in meno di una settimana fa.