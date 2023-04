L’attore e doppiatore Pino Insegno è stato visto entrare a Palazzo Chigi, dove ha passato circa mezz’ora. Ai giornalisti che gli hanno domandato chi dovesse incontrare, Insegno ha risposto, con in mano una copia del suo nuovo libro, con un secco “fatti miei“. Non è la prima volta che l’attore è stato visto recarsi nella sede del governo anzi, come ha tenuto a specificare lui stesso, “è già la quarta“.

Negli scorsi mesi Insegno aveva presenziato ad alcune manifestazioni di centrodestra, motivo per il quale gli è stato chiesto se stesse andando a incontrare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sua cara amica, ma l’attore ha risposto ironicamente: “Me so’ venuto a prendere il caffè che qua lo fanno bono…“.

La vicinanza di Pino Insegno a Fratelli d’Italia ha scatenato molti rumors, tanto che poche ore fa lui stesso ha deciso di rompere il silenzio, commentando:” Dicono di tutto su di me, ora divento nuovo ct della Nazionale, la prossima settimana prendo il posto di Mattarella“.