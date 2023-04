Come da previsione, lunedì 3 aprile, Trevignano Romano, il piccolo paese noto alle cronache nazionali per le presunte lacrimazioni e apparizioni della Madonna, è stata presa d’assalto. Il terzo giorno di ogni mese, infatti, stando ai racconti di Gisella Cardia, ex imprenditrice siciliana e ora nei panni di veggente, la Vergine Maria le affiderebbe un messaggio da diffondere a tutti i suoi seguaci.

Così, il paese laziale sulle sponde del lago di Bracciano ha accolto migliaia di fedeli e curiosi che hanno potuto partecipare non solo alla celebrazione della messa, ma anche alla presunta apparizione. E non potevano mancare le telecamere di Pomeriggio Cinque. Il programma pomeridiano di Canale 5 ha mostrato le immagini della messa e il momento in cui la Madonna sarebbe apparsa alla veggente durante la recita del Rosario. Sei sacerdoti hanno partecipato alla messa e alla lettura del messaggio: “Figli miei – legge la Cardia – grazie per essere qui nella preghiera e per aver risposto alla mia chiamata nel vostro cuore. Figli amati questo è il momento e il tempo della scelta. Vi chiedo da madre addolorata: scegliere Dio. Figli, i fili delle tenebre vi stanno attanagliando. Ricordate – continua l’ex imprenditrice – che la sofferenza offerta sarà grazia. Abbiate il coraggio della fede, ma senza indietreggiare. E come soldati armatevi del santo rosario e camminate, io vi sarò sempre accanto. La resurrezione è vicina, non temete, non temete nulla. Figli siate sempre vicini ai sacramenti”, conclude la presunta veggente.

In questa giornata particola era presente anche Paolo Brosio che ha avuto modo in passato di assistere all’estasi della Cardia e di poter vedere da vicino la lacrimazione di acqua e sangue della Madonna di Trevignano: “Oggi c’erano tantissimi fedeli e cinque, sei sacerdoti che si sono riuniti in preghiera. Già questo rappresenta un bel segnale”, afferma alle telecamere di Canale 5. Tra i tanti fedeli, molti sono giunti nel paesino per ringraziare o per chiedere una grazie come afferma una donna al Corriere.it: “Sono qui perché la Madonna mi ha parlato. Era il ferragosto del 1993, avevo avuto un brutto incidente stradale che mi aveva lasciato dolori fortissimi all’anca. Lei mi ha detto metti una mano sull’anca e il dolore ti passerà. È stato proprio così. Da allora sono devota alla Vergine Maria. E quando ci sono miracoli come questi vado sempre”.

Non per tutti, però, è cosi. In paese, a quanto si legge sul Corriere.it, la Onlus della Madonna di Trevignano non è ben vista. Proprio il luogo delle apparizioni sarebbe quello più dibattuto perché si trova nel Parco di Bracciano e Martignano, una zona con vincolo paesaggistico. L’avvocato Lara Serao al Corriere.it spiega: “Ma perché qui nel Parco non si può aggiungere una tegola visto che tutto è vincolato, mentre questi qui si possono prendere questa spianata senza problemi? Magari domani ci vorranno costruire pure un santuario”. Una sua cliente, fa sapere sempre alla testata, ha ricevuto una multa da 37 mila euro per aver costruito un pollaio con una tettoia mobile. Ora, oltre alle autorità preposte, anche la Diocesi di Civita Castellana ha messo su una commissione per capire se ciò che accade nel piccolo paese siano eventi di carattere soprannaturale oppure no. Intanto, molti fedeli si danno già appuntamento al 3 di maggio, mentre la veggente era intenta a lasciare la spianata tra le lamentele dei residenti e la paura di essere avvicinata dai giornalisti.