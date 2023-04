Quale modo per conoscersi meglio se non una bella cenetta tutti insieme, nudi come mamma vi ha fatto? È la stravagante idea realizzata dall’artista e modella Charlie Ann Max, che nella città di New York ha organizzato delle cene a tema in un ristorante vegano, in cui è possibile mangiare nudi insieme al proprio o alla propria partner al modico prezzo di 88 dollari a testa.

L’ha ribattezzato Füde Dinner Experience, dove “fude” è la storpiatura di food, cibo, che all’orecchio suona come una parola tedesca. L’idea dietro all’originale trovata, ha raccontato Charlie Ann Max al New York Times, “è sentirsi connessi con il proprio corpo e riuscire a stringere amicizie disinibite”. Secondo quanto ha potuto osservare, la clientela più interessata al progetto sarebbero le donne, mentre gli uomini terrebbero un atteggiamento più riservato e in pochi hanno scelto di “accettare la sfida della timidezza”.

Non è la prima volta che l’artista organizza eventi a tema “nudità”: già nel 2020 aveva dato il via ad una serie di incontri, fra cui la respirazione di gruppo. All’epoca però era possibile partecipare solo su invito. Poi, con il passaparola sui social, l’idea è cominciata a spopolare e le prenotazioni sono arrivate numerosissime e da ogni parte del mondo. Ora, gli eventi hanno iniziato a prendere piede anche a Los Angeles.