Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi lo aveva annunciato lo scorso febbraio: “Per Morgan un programma in Rai, sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito”. Al netto del legame discutibile e diretto tra politica e Rai, il progetto ha preso forma. “Stramorgan“, questo il titolo, andrà in onda in seconda serata su Rai2 da lunedì 10 a giovedì 13 aprile. Con Morgan ci sarà Pino Strabioli, trasmissione che il servizio pubblico descrive come “lezioni show, visite guidate alle canzoni e alle voci con grandi ospiti e un’orchestra formata da giovani musicisti si alterneranno tra racconti e note, partiture e parole”.

Le quattro puntate, in onda dalla sede Rai di Torino, saranno dedicate a Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti. Molti ospiti in arrivo ma anche due no eccellenti, quelli di Marco Mengoni e Madame. “Il primo ospite a cui ho pensato è una persona con cui ho avuto molto a che fare, perché ha iniziato con me, e che ho criticato anche recentemente. Volevo capire se aveva compreso le mie parole o se ne fregava, se era intenzionato ad approfondire. È Marco Mengoni. Però non ha accettato“, ha dichiarato Morgan in un’intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“.

Poche settimane fa il leader dei Bluvertigo aveva criticato il vincitore di “Sanremo 2023“, a cui aveva fatto da coach a “X Factor” nel 2009, e in particolare il brano “Due Vite“: “Un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone. Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque”. Canzone salvata, secondo Morgan, dalla voce di Mengoni: “Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono”.

Il secondo no per Morgan è arrivato, come dicevamo, da Madame: “Anche su di lei ho usato parole che non sono piaciute. Prima ha detto che sarebbe venuta (perché il nostro dialogo non si era interrotto), poi mi ha rivelato che le mie critiche bruciavano così tanto che non avrebbe partecipato. Le ho chiesto scusa, e devo dire che mi dispiace molto: con lei ci sarebbe stato qualcosa di grande”. In effetti proprio durante l’ultimo Festival il cantautore aveva criticato duramente Francesca Calearo, questo il vero nome dell’artista veneta: “Sono combattuto. Nel senso che la conosco, posso dire di conoscerla personalmente. Trovo che sia una persona che si dà tante arie. Si dà tante arie perché lei crede di essere un genio, ne è convinta perché tutti le dicono che è un genio. Io non penso che lei sia un genio, però penso di esserlo. Madame ha copiato ‘Altrove‘, che è un mio pezzo. Lo ha fatto in modo ridicolo, io gliel’ho scritto. Le ho detto: ‘Madame, che ca**o hai fatto?’ e lei mi ha risposto: ‘Io ti venero, ti adoro, ti cito, prendo spunto. Nasco con la tua musica’. Ah, ok, grazie…”. Nei giorni scorsi Morgan era tornato ad attaccare Bugo, con un nuovo botta e risposta dopo il famoso episodio avvenuto nel 2020 sul palco dell’Ariston.