L’enorme e lussuosa villa a Los Angeles di Brad Pitt è stata acquistata per 40 milioni di dollari, circa 20 volte il prezzo che l’attore aveva speso per comprarla. Si tratta della casa dove Pitt ha cresciuto i suoi 6 figli e che, secondo la precedente proprietaria, sarebbe “infestata dai fantasmi”. Chi è costei?

Cassandra Peterson, 72 anni, è stata un’icona dell’horror e oggi si fa chiamare ‘Elvira: la regina delle tenebre‘. Quando Pitt acquistò la villa, Cassandra lo avvisò della possibilità di dover convivere con degli ‘inquilini spettrali’. Ma la stella di Hollywood, invece di desistere, rimase entusiasta della notizia: “Molte cose strane erano successe nella casa da quando ci eravamo trasferiti. E lui ne era entusiasta. Pensava fosse molto figo“, ha detto Peterson.

Cassandra ha raccontato a Pitt tutte le stranezze a cui ha assistito nel corso degli anni e che giura di non essersi sognata: prima un fantasma seduto al pianterreno, intento a godersi il calduccio davanti al camino, successivamente lo spirito di una persona che “sguazzava” in fondo alla piscina in giardino. Dimostrazione che anche i morti saprebbero “godersi la vita”. Dopotutto, perché infestare un vecchio ospedale psichiatrico abbandonato o una casa diroccata, quando puoi farlo in una villona di lusso a Los Angeles?

Ma i vecchi proprietari non hanno gradito i clandestini: “Abbiamo fatto venire un sacerdote per fare un esorcismo“, ha raccontato Mark Pierson, l’ex marito di Elvira. Secondo la ricostruzione della storia, pare che la villa sia stata costruita nel 1910 per un magnate del petrolio. Negli anni ’60 fu acquistata da Mark Hamill, l’attore di Star Wars, che però se ne andò dopo che il suicidio del suo compagno. Pare anche che in passato un’artista dello Ziegfield Follies sia stata trovata morta nella piscina. Che si tratti proprio delle due misteriose presenze? Nel caso, speriamo abbiano trovato la pace, o che almeno si stiano godendo la villeggiatura.