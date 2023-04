Lewis Capaldi ha detto che la sindrome di Tourette da cui è affetto potrebbe costringerlo a smettere con la musica. Come ha dichiarato al Times, i sintomi della sua malattia sembrano aggravarsi proprio mentre sta facendo musica e, se la cosa dovesse continuare, non gli resterebbe altro da fare se non appendere per sempre la chitarra al chiodo.

Per quanto ami suonare, Capaldi si trova davanti a un triste dilemma, perché non è ancora riuscito a trovare una soluzione per alleviare i sintomi:” Mi succede solo quando faccio musica – ha dichiarato al Times – altrimenti riesco a stare bene anche per dei mesi”. Tuttavia, l’amore per la musica è ancora troppo forte:” Sto meglio quando suono la chitarra, ma odio suonarla. Sono una contraddizione vivente. Per adesso ne vale la pena, ma se arriverà un punto in cui mi provocherò dei danni irreparabili, smetterò“.

Nonostante il dolore, Capaldi è determinato ad andare avanti, ma anche a fare la cosa giusta per il bene della sua salute fisica. Se questa dovesse peggiorare, prenderà una decisione drastica, anche se non sarà una scelta facile.