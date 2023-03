Arriva a 200 km/h a una rotatoria: l’auto prende il volo e atterra dentro una palestra. Sofian Kiyine si è reso protagonista di uno spaventoso incidente automobilistico nei pressi di Liegi, in Belgio, la notte tra giovedì 30 marzo e venerdì 31. Il centrocampista ex Venezia e Salernitana stava rientrando a casa a bordo della sua auto dopo essersi allenato, ma era distratto e non ha visto la rotonda: così, ha preso il volo ed è andato a sbattere contro il vetro di un palazzetto dello sport, sfondandolo. La palestra era vuota e nessun individuo o veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Il giocatore dell‘OH Lovanio è fuori pericolo di vita, non ha mai perso i sensi e ricorda tutto. Subito dopo l’accaduto, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno soccorso il Kiyine che è stato portato subito in ospedale.

Sofian Kiyine, che ha vestito le maglie di Chievo, Venezia e Salernitana (ha militato anche nella Lazio senza tuttavia mai scendere in campo) si trova in ospedale per accertamenti: ha riportato un livido allo zigomo, alcune vertebre incrinate e il colpo di frusta. Se le sue condizioni non preoccuperanno i medici, tra una settimana potrà riprendere l’attività agonistica. Kiyine ha lasciato il club veneziano lo scorso settembre per firmare un contratto quadriennale con l’OH Lovanio, club della Pro League belga, con il quale ha giocato 20 partite e realizzato 2 gol.