Accusa di violenza sessuale aggravata per il calciatore Gonzalo Montiel: la vittima della presunta violenza ha denunciato il difensore del Siviglia e ha subito le minacce dell’entourage e della madre del campione del mondo. Ad annunciare la notizia è l’avvocato della donna, Raquel Hermida, ai media argentini. I fatti risalgono al 2019, in occasione della festa di compleanno a casa del giocatore che all’epoca vestiva la maglia del River Plate. L’avvocato ricostruisce così la violenza: dopo un paio di cocktail, la modella, che aveva al tempo una relazione con Montiel, ha perso i sensi ed è stata violentata, forse anche da altre persone, sempre secondo la legale. Montiel, 26 anni, è stato autore del rigore decisivo per la vittoria della sua Argentina contro la Francia nella finale dei Mondiali in Qatar.