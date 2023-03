Indossando un completo scuro, Silvio Berlusconi ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano poco prima delle 13.45, uscendo in auto dall’ingresso di via Olgettina 60. L’ex premier era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.

Accompagnato dalla scorta, Berlusconi ha rivolto un saluto con un cenno della mano ai cronisti presenti e a un gruppetto di curiosi che si era fermato ad aspettarlo. Accanto a lui sui sedili posteriori c’era la compagna Marta Fascina. Le dimissioni del leader di Forza Italia, arrivato nella struttura lunedì per controlli ed esami di routine, erano attese tra martedì sera e mercoledì. Ma Berlusconi è rimasto una notte in più in ospedale. Il figlio minore Luigi ieri è stato nella clinica alle porte di Milano per visitare il padre.

A causa degli strascichi del Covid e dei sintomi cardiaci di cui soffre da tempo, il leader di Fi si sottopone in maniera programmata a una serie di check-up. Era stato ricoverato l’ultima volta poco più di un anno fa, nel gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica, per un’infezione alle vie urinarie. Nel settembre del 2020, Berlusconi era risultato positivo al virus Sars-CoV-2 e aveva sviluppato i sintomi del Covid-19, tra cui una polmonite bilaterale. Nel giugno 2016 era stato operato al San Raffaele con un intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica e nel 2019 era stato operato per una occlusione intestinale.