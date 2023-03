Raggiunta l’intesa tra maggioranza e opposizione sulla presidenza della Comissione di Vigilanza sulla Rai, una delle caselle “di garanzia” che per prassi spettano all’opposizione. Dopo la nomina di Lorenzo Guerini (Pd) alla guida del Copasir, la poltrona dovrebbe andare al Movimento 5 stelle e il nome individuato è quello di Barbara Floridia, ex sottosegretaria all’Istruzione e attuale capogruppo al Senato. La Commissione è stata convocata per il prossimo 4 aprile.

Nelle scorse settimane i pentastellati avevano indicato il vicepresidente del Movimento Riccardo Ricciardi, nome su cui però era stato posto il veto da parte della maggioranza e in particolare di Forza Italia. In seguito era spuntata anche l’ipotesi di Chiara Appendino, che però non fa parte della Vigilanza: per evitare un cambio in corsa, quindi, il partito di Giuseppe Conte ha ripiegato su Floridia. Il nome della capogruppo dovrebbe mettere d’accordo tutti, escluso forse il terzo polo che insiste sulla candidatura di Maria Elena Boschi.