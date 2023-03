Ora il bar dell’Agenzia delle Entrate si è messo a fare scontrini. Striscia la notizia è tornata sul luogo del fattaccio, ovvero il bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 e, udite udite, ora quando si prende un caffè viene emesso lo scontrino. Potenza della figuraccia di palta fatta una settimana fa, quando l’inviato del tg di Antonio Ricci, Jimmy Ghione, è stato prima spintonato e poi minacciato addirittura di morte con un coltello dal barista in questione pizzicato nell’assenza di qualsivoglia registrazione fiscale delle consumazioni proprio tra gli impiegati delle tasse. La verifica però è avvenuta in modo insolito. Già, perché ai piani alti dell’Agenzia Roma 6 hanno deciso di blindare con rigorosi controlli in entrata il bar aziendale e addirittura proprio l’entrata generica per il pubblico. Ghione ha così tentato di documentare la situazione sbirciano da una finestra. E da lì ha visto che lo stesso protagonista dell’infausta aggressione ora si piazza dietro al registratore di cassa e solerte emette i dovuti scontrini.