Stamattina un gruppo di studenti della Comunità Studentesca per la Salute Mentale e del Collettivo Autorganizzato Universitario hanno contestato la presenza di Luca Abete nella sede di San Marcellino della Federico II. “È assurdo che a parlare delle problematiche del soggetto universitario sia uno sciacallo come Luca Abete”, dichiara una studentessa del Collettivo Autorganizzato Universitario (Cau). “Sono gli studenti e le studentesse a dover prendere parola su un’università sempre più elitaria e basata sul merito. Il modo in cui il rettore affronta il problema della salute mentale è vergognoso. Si limita a esprimere cordoglio di fronte ad eventi tragici, per poi riproporre sempre la stessa dinamica della corsa per i CFU, tanto che viene permesso ad Abete di tenere un corso sulla resilienza, per la cui partecipazione viene dato 1 CFU”. L’inviato di Striscia La Notizia ha risposto di essere lì per la loro stessa causa invitandoli a rivolgersi al rettore piuttosto che a lui.