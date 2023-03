Scivolone finito bene per Damiano David: il cantante dei Maneskin, durante uno dei due concerti al Palalottomatica di Roma, è caduto dalla scaletta del palco, mentre scendeva per avvicinarsi ai fan. Fortunatamente, i riflessi pronti del frontman gli hanno permesso di reggersi con le braccia, evitando un brutto capitombolo. Damiano si è subito rialzato, lasciandosi andare a una risata e ricominciando tranquillamente a cantare. Durante lo stesso evento, il cantante rock ha tranquillizzato una fan che aveva accusato un malore: “Sei una grande, non devi vergognarti. Io ho stirato due volte al concerto di Coez nel 2016“, dimostrando che gli incidenti capitano a tutti, per cui tanto vale riderci su.