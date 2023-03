Il protagonista di questa tenera vicenda è un cagnolino domestico che, smarritosi in una cittadina rurale canadese, è tornato a casa sano e salvo con un buffo biglietto attaccato al collare: “Gentile signore o signora, abbiate cura del vostro cane che viene a casa mia per mangiare le uova delle mie galline. L’ho già sorpreso tre volte” il messaggio, già cortese, termina però con un Post Scriptum che ha del tenero: “Ps. Non fargli niente di male, parlagli e basta”. Il biglietto, pubblicato sull’account Twitter della padrona, è stato scritto proprio dal suo vicino di casa. Laddove molti si sarebbero inviperiti per il furto, l’uomo è stato gentile e comprensibile con il ladro a quattro zampe e il suggerimento di “parlare” al cucciolo come fosse un bimbo monello ha commosso e divertito gli utenti, che hanno diffuso il post, riempendolo di like e commenti: “Adoro la nota, il dettaglio di ‘basta rimproverarlo e parlargli’ è carinissimo”.

C’è chi ha approfittato della storia a lieto fine per veicolare un messaggio di amore e comprensione per i nostri amici a quattro zampe: “È il la cosa più bella che ho letto oggi. In parte divertente, ma che la persona colpita non abbia fatto niente di male al cucciolo, addirittura chieda che non gli facciano niente di male, la dice lunga. Vorrei che tutte le persone fossero così e che non ci fossero maltrattamenti sugli animali . E si spera che Spike (questo il nome del cane) si comporti bene ora”, e ancora:” Vorrei che tutti i vicini fossero così, quello di casa mia è stato avvelenato per lo stesso motivo”.