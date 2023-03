Quattro palline nere in volo che nel giro di pochi minuti prendono come fuoco nella parte posteriore. Si tratta di un “avvistamento” di oggetto volante non identificato (UFO) che sta facendo il giro dei social come raramente capita. Il filmato che ritrae con parecchi stacchi di montaggio e per oltre due minuti quattro strani punti neri che svolazzano in maniera disorganizzata nel cielo è stato effettuato nella zona di Pastena, vicino Salerno, all’alba il 14 marzo scorso. Questo quello che segnalano i siti web locali riportando un comunicato del Cufom – Centro Ufologico Mediterraneo – : “Davanti agli occhi degli sbigottiti testimoni, volavano 4 oggetti scuri, abbastanza inquietanti, che cambiavano in continuazione assetto di volo reciproco, separati tra loro, ma come se fossero uniti da una calamita. Tuttavia, nulla di materiale li univa. Sembravano, addirittura, attorcigliarsi reciprocamente. La paura e lo sconcerto dei testimoni è aumentata sia per l’avvicinarsi degli strani oggetti, sia perché, ad un certo momento, uno alla volta, si sono illuminati da un lato, in maniera abbagliante e accecante, fino ad apparire come se fossero incendiati, ma non c’era fumo”. Difficile comunque capire di cosa tratti il filmato, anche perché né il Cufom né alcun gruppo di lavoro istituzionale ha a disposizione, almeno ad oggi e in Italia, mappe e possibilità di rilevamenti ufficiali rispetto a oggetti in volo. Anche l’ipotesi di una qualche forma di scherzo a livello visivo non è da escludere soprattutto se nel video di due minuti che gira online si osservano gli ultimi istanti dove il senso delle proporzioni e della distanza tra un cornicione e i puntini è risicatissimo.

Video Centro Ufologico Mediterraneo