Sono insieme da oltre 20 anni ma il loro amore è salito alla ribalta delle cronache rosa solo nelle ultime settimane, dopo l’intervista che lei ha rilasciato a Verissimo. Di chi stiamo parlando? Di Giorgia ed Emanuel Lo. La cantante e il coreografo ora giudice di Amici sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, unite anche dall’amore per loro figlio Samuel. “Lei è una mia fan sfegatata – ha raccontato lui in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati“. Quindi, Emanuel Lo ha parlato anche dell’esperienza ad Amici e della gioia di esser tornato ad esibirsi come ballerino, dopo essersi ritirato dalle scene per dedicarsi alla carriera di coreografo: “Ero in ansia totale, dicevo a Lorella che non sarei mai riuscito a ballare come da ragazzo”.