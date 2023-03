“In piedi da solo per la prima volta dopo 15 giorni!”. Così Mauro Coruzzi commenta due foto postate su Instagram a 15 giorni dall’ictus che lo ha colpito. E aggiunge: “Viva la vita“. Le condizioni di Platinette sembrano migliorare e il fatto che sia già in piedi fa felici i tanti commentatori che hanno voluto manifestare affetto e vicinanza: “Un abbraccio e tanta forza caro Mauro, a prestissimo”, scrive Orietta Berti. Un cuore da Marco Liorni e Roberta Capua, “sei una roccia”, commenta Raimondo Todaro e tantissimi altri pensieri per una guarigione serena e rapida.

