L’opinionista e conduttore Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano lo scorso 14 marzo, a seguito di un ictus ischemico. Tre giorni dopo, il suo agente aveva rassicurato i fan:” Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Ieri Platinette ha voluto tranquillizzare personalmente i propri follower, pubblicando una foto dal letto d’ospedale dove si mostra sorridente nonostante la convalescenza ancora in corso. Lo scatto ha dunque confermato le buone condizioni del conduttore radiofonico, ogni giorno più vicino alla guarigione. Non sono mancati i commenti di fan e amici sotto il post: “Evviva Mauro! Ti avevo scritto per ringraziarti del meraviglioso articolo… e poi… sono tanto felice che tu stia meglio. A presto e grazie ancora”, ha scritto Elena Sofia Ricci. “Evviva!!! Forza Plati!! Mancano le tue dirette, manchi tu!” ha commentato con una sua fan.