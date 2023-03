La nuova edizione dell’Isola dei Famosi non è ancora cominciata ma la prima polemica è già esplosa. Per vedere i naufraghi vip sbarcare in Honduras toccherà aspettare fino al 17 aprile, però c’è chi ha rubato la scena agli altri concorrenti: Cristina Scuccia. L’ex religiosa lanciata da The Voice è infatti uno dei nomi di punta del cast del reality condotto da Ilary Blasi: dopo aver ha detto addio all’ordine e aver rinunciato ai voti, è tornata alla vita da laica. E se già aveva fatto “rumore” la scelta di tentare la carriera da cantante, ha avuto del clamoroso la decisione di accettare la proposta di partecipare all’Isola. “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione”, aveva raccontato lei stessa a Verissimo, ufficializzando la sua partenza.

Ma nelle ultime ore c’è un’altra frase che ha lasciato tutti perplessi, scatenando molti commenti sui social. “Va all’Isola e dichiara che lei non patisce la fame perché è abituata quando faceva le missioni”, ha scritto su Instagram Deianira Marzano, ex concorrente del reality ed esperta di gossip. Durante un’intervista, all’ex suora hanno fatto notare che dovrà affrontare lunghi periodi di digiuno in Honduras e lei avrebbe risposto che la circostanza non la preoccupa più di tanto, avendo preso parte a missioni umanitarie nei paesi più poveri del mondo. Un paragone che non è piaciuto e che ha sollevato critiche al vetriolo, come quella della stessa Marzano: “Ma come puoi paragonare la fame dei paesi del Terzo Mondo con un reality, abbi almeno la misericordia di non mettere queste cose in mezzo, nel rispetto dei cristiani”. Per ora Cristina Scuccia non ha fatto precisazioni di alcun genere.