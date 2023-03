Venite a Firenze a vedere il David! Le istituzioni museali fiorentine non hanno perso tempo e hanno invitato studenti, genitori e insegnanti della scuola Tallahassee Classical in Florida alle Galleria dell’Accademia del capoluogo toscano per verificare di persona se il David di Michelangelo è un’opera dal contenuto “scabroso” e “pornografico”. Giorni fa, infatti, della scuola statunitense se ne era parlato ovunque in quanto la preside si era dimessa a seguito delle proteste dei genitori perché aveva mostrato la celebre scultura ai suoi alunni durante una lezione di Storia dell’Arte. Anche il sindaco Nardella, oramai perennemente fuori ufficio tra vandali ecologisti e peni scultorei scoperti, non si è lasciato sfuggire il rilancio di un invito personale alla preside dimissionaria. “Sono molto onorata”, ha risposto la signora Hope Carrasquilla, “potrei accettare”.

E ha aggiunto: “Sono già stata a Firenze e ho visto il David da vicino, ma mi piacerebbe molto tornare ed essere ospite del sindaco”. La donna aveva mostrato l’opera di Michelangelo nell’ora di storia dell’arte ad una classe di prima media. Ma quando i genitori sono venuti a saperlo sono insorti giudicando la statua del 1504 “pornografica” e ottenendo addirittura la sua testa. “Pensare che il David possa essere definito pornografico significa davvero non comprendere il contenuto della Bibbia, non comprendere la cultura occidentale e non comprendere l’arte rinascimentale”, ha spiegato Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell’Accademia, dove risiede il David.

Anche la Hollberg ha reiterato l’invito alla preside, al consiglio scolastico, ai genitori e al corpo studentesco: venite a vedere la “purezza” di questa statua che Michelangelo Buonarroti scolpì tra il 1501 e il 1504. Si stima peraltro che il David attiri sui 1,7 milioni di visitatori ogni anno, compresi molti americani.