“Molta gente dice che quando hai figli la tua vita è finita e io rispondo loro che stanno pagando le conseguenze delle loro scelte”. Parola di Taylor Vasu, una 28enne che è finita sulle pagine online dei siti di mezzo mondo. Che cosa ha fatto? Ha deciso, assieme a suo marito Justin che di anni ne ha 27, di non avere figli. A dire la verità, se si legge con attenzione il pezzo del Daily Mail che dà conto di questa decisione, si apprende anche che non è definitiva (“aspetteranno finché non saranno ‘finanziariamente pronti'”) ma al momento le cose stanno così e a creare dibattito sono le motivazioni della coppia. Quali i benefici del non avere figli? Fanno “sesso selvaggio” quattro volte a settimana, vanno in vacanza 12 volte all’anno e il fine settimana possono dormire fino a tardi e stare in totale relax. I due vivono in California e hanno spiegato che non ci pensano nemmeno a avere dei figli ed essere “infelici”. Designer lei, responsabile vendite lui, stanno insieme da sei anni e hanno deciso che è meglio risparmiare per comparsi casa che per i futuri figli. Ora, se da un lato sacrosanta è la scelta di non avere figli, torniamo sui motivi per cui al momento i due non ne vogliono sapere: “Non sei mai troppo stanco, quindi puoi fare notti di sesso selvaggio durante la settimana. Quando hai figli, non hai tempo per quello”. E questo è il primo punto. Secondo: “Abbiamo perso due anni della nostra vita a causa del Covid. Entrambi amiamo viaggiare: ora che il mondo funziona di nuovo, vogliamo visitare tutti i luoghi che ci siamo persi” e la lista delle destinazioni che si sono ripromessi di visitare nei prossimi mesi è bella lunga. “Abbiamo coppie di amici con figli piccoli e vediamo quanto ‘bloccano’ le loro vite”, ha detto Taylor sempre quanto alla possibilità di girovagare per il mondo. I Vasu sono molto sicuri anche su un altro punto: nessuno tocchi i loro fine settimana, quando possono decidere di dormire fino a tardi, vedere gli amici, giocare a golf, senza figli che creano per altro “confusione in camera da letto”.