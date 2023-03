Ieri pomeriggio, domenica 26 marzo, è andato in onda un nuovo appuntamento di Domenica In con Mara Venier. Tra i numerosi ospiti della “zia” anche Gabriella Labate. La moglie di Raf è stata protagonista di un blocco molto toccante relativo alla sua carriera e alla sfera privata. Labate ha commentato da subito delle fotografie comparse sul led e non ha potuto trattenere la commozione alla vista del fratello Roberto, scomparso prematuramente qualche anno fa a causa di un male incurabile. “Ero a Miami quando ho appreso della sua malattia”, ha esordito Gabriella. “Sono tornata subito, ma al nostro rientro era già stato operato. Per un lungo periodo poi è stato con noi a casa, fino alla fine. Lo aveva chiesto lui. Non si è mai lamentato, non ha mai avuto paura. Si preoccupava di noi. Sapeva tutto, ma non ne abbiamo mai parlato apertamente”. Morto all’età di 44 anni, Roberto ha lasciato nella memoria della sorella anche un aneddoto emozionante: “Durante gli ultimi giorni mio fratello era a letto e io mi sdraiavo accanto a lui. Una sera avevo una maglietta con una farfalla, lui già non parlava più e mi ha fatto un sorriso. Quel sorriso mi ha aperto una speranza, gli ho chiesto se gli piacesse quella maglietta e mi ha detto ‘sì’. Allora da quel giorno l’ho messa sempre, mettevo farfalle ovunque”, ha svelato Gabriella. E ancora: “Lì poi c’è stata tutta l’evoluzione drammatica. Un giorno mi affaccio e vedo una farfalla sul terrazzo. Il giorno dopo ancora. Tre giorni, quattro giorni, un mese, due mesi, c’era sempre questa farfalla svolazzante. Non gli davo nessun significato, poi un giorno nevica e poggiata sulla neve c’era sempre questa farfalla. Ho visto anche Raffaele fuori a fotografarla… l’aveva notata anche lui questa farfalla da mesi, la stessa. Mi sono documentata e ho visto che le farfalle non hanno una vita lunghissima, da lì mi è balenato il ricordo di quella maglietta e allora gli ho dato un significato e ho pensato potesse essere una messaggera di qualcosa”. Mara Venier, visibilmente emozionata e incuriosita, ha quindi voluto saperne di più. Il significato del messaggio? “La metamorfosi. Il bruco si spoglia e si trasforma in farfalla, vola libera. Se era mio fratello mi stava dicendo questo. Sono passati 15 anni e la farfalla c’è ancora. Don Davide le chiama Dioincidenze”, ha concluso Labate con un filo di voce.